القاهرة الإخبارية: أخصائى الابتسامة.. مهنة جديدة تظهر فى اليابان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشرت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" فيديوجرافًا عن "أخصائى الابتسامة فى اليابان"، وقال الفيديو إن هذه المهمة حديثة فى اليابان، وظهرت بعد 3 سنوات من ارتداء الكمامة.





وأشار الفيديو إلى أن هذه المهنة ظهرت فى اليابان بعد أن نسى شعبهم كيفية الابتسامة وذلك بعد 3 سنوات من ارتداء الكمامة بسبب جائحة كورونا، وأصبحوا بحاجة ماسة إلى التدريب على تطويع تعبيرات الوجه. وجاء فى الفيديو أن الكثير من اليابانيين استعنوا بالأخصائى حتى يتدربوا على عرض أسنانهم اللؤلؤية.

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