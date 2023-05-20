جدة - نرمين السيد - تطرح سامسونج مجموعة الحواسب المحمولة Galaxy Book3 Pro 14 المكتبية بحجم 14 بوصة، تأتى جميع الإصدارات مع شاشة AMOLED بحجم 14 بوصة، ودقة 2880 × 1800 بكسل، بتنسيق مناسب للعمل مع نسبة ابعاد 16:10 ومساحة ألوان DCI-P3 بالكامل.





كما يوفر معالج Core i7-1360P أداءً كافيًا لتطبيقات الإنترنت والمكاتب، كم أنه يسمح باللعب على مستوى متواضع، يتم دعم وحدة المعالجة المركزية بواسطة ذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت، والتى لا يمكن توسيعها، فى حين تأتى الذاكرة الداخلية بسعة 512 جيجابايت، ولكنها يجب كافية فى معظم الحالات. وتأتى البطارية 63 وات وهى كافية للتشغيل العملى من 9 ساعات إلى 12 ساعة يتم شحن البطارية عبر محول طاقة USB-C، والذى يمكن توصيله بمنافذ USB-C (Thunderbolt 4)، كلا المنفذين قادران على إخراج إشارة DisplayPort، وكذلك تمكين خيارات أخرى مثل محطة الإرساء أو وحدة الرسومات الخارجية. بحسب ما ذكره موقع "unlimit-tech" التقنى. تأتى إصدارات Galaxy Book3 Pro 14 بسعر يبدأ من 1229.99 وحتى 1529.99 دولارًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر ومواصفات الحواسب المحمولة «Galaxy Book3 Pro 14» من سامسونج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.