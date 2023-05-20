لماذا يصف الله عز وجل نفسه برب العالمين؟.. «البحوث الإسلامية» يجيب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود الهوارى، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الدينى بمجمع البحوث الإسلامية فى برنامج "أنوار الفاتحة" عبر الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، إن الله عز وجل يستحق الحمد على نعمه التى لا تعد ولا تحصى.





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