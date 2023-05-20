أمازون تطلق سماعتها الجديد Echo Buds بعدة مميزات

جدة - نرمين السيد - وتأتى سماعة Amazon Echo Buds الجديدة بتصميم خفيف الوزن داخل الأذن كما يتميز التصميم بجذع، أيضًا تقدم أمازون السماعة بأدوات للتحكم تدعم ميزة التخصيص، وتأتى بمعايير IPX2.

وتتميز السماعة الجديدة بدعم مساعد Alexa الرقمى، وأيضًا مساعد Siri الرقمى، كما يضم الجيل الثالث من سماعة Amazon Echo Buds محرك 12 ملليمتر، الذى يعزز توازن الصوتيات.

وتحتوى السماعة على اثنان من الميكرفونات، وتدعم إدراك الصوتيات، وتضم مقياس تسارع لدعم خفض الضوضاء المحيطة بالمستخدم أثناء إجراء مكالمات صوتية، بحسب موقع "unlimit-tech" التقنى.

ويأتى فلتر VIP الذى يدعم المستخدم فى تحديد الإشعارات لبعض التطبيقات وجهات الاتصال، وتدعم سماعة Echo Buds معالج البلوتوث Qualcomm S5 (QCC5171).

وتدعم السماعة عمر شحن حوالى 20 ساعة مع الحافظة، أو 5 ساعات للسماعة، وتطرح فى 7 يونيو المقبل بسعر يقدر بـ 50 دولار.