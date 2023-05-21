الإفتاء توضح حكم الشرع فى التأمين على المصنع والسيارات والموظفين ضد المخاطر

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء إنه لا مانع شرعًا من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه، مضيفة: "نأمل توسيع دائرته كلما كان ذلك ممكنًا ليعمَّ الأفراد الذين لم يشملهم التأمين، ويكون الاشتراك شهريًّا أو سنويًّا بمبلغٍ معقول، ويكون إجباريًّا فى بعض المجالات، ليتعود الجميع على الادخار والعطاء".

وتنشر دار الإفتاء المصرية بصفة مستمرة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" العديد من النصائح والفتاوى المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وتعاليم الدين الإسلامى لفهم صحيح الدين وإرشادات عامة فى شتى مناحى الحياة كنصائح تربوية للآباء من أجل التربية السليمة لأبنائهم، وأيضًا نصائح للأزواج من أجل حياة زوجية سعيدة وتفاهم بين الطرفين والابتعاد عن الخلافات.