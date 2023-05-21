أسد قصر النيل والمرأة الإفريقية.. شاب يبدع فى نحت التماثيل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الحصرى، أن الشاب يدعى جورج ألبرت ويبلغ من العمر 20 عاما ويصنع التماثيل بيده ويدرس فى كلية الخدمة الاجتماعية بمحافظة المنيا. وعرضت الحصرى، تمثالا من صنع الشاب لأسد قصر النيل، إلى جانب تمثال المرأة الإفريقية وغير ذلك من التماثيل الجميلة.

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