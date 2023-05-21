اصطياد سمكة أنقذ النظام البيئى فى الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وتمكن صياد يدعى بريان بيكر من اصطياد سمكة غريبة كانت على وشك التسبب فى حدوث دمار بالمنطقة. ونجح بريان فى اصطياد سمك الشبوط كبير الرأس وهى من النوع الغازية، ثم اكتشف المفاجأة وهى وجود 11 مليون بيضة كادت أن تسبب كارثة فى النظام البيئى للبحيرة. وكشفت التقارير أن يبلغ وزن السمكة الضخمة نحو 118 رطلا و 3 أونصات (53 كجم)، أى وزن صبى يبلغ من العمر 14 عاما. وأشارت التقارير إلى أن عمر السمكة يبلغ حوالى 40 عاما، وأنها كان من المحتمل أن ينتج عن حملها 111 مليون بيضة.

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