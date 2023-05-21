القاهرة الإخبارية- تايلاند تستقبل 9.47 مليون سائح منذ بداية العام

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول حكومى، إن تايلاند استقبلت 9.47 مليون سائح أجنبى، فى الفترة من يناير إلى 15 مايو، وبلغ إجمالى إنفاقهم 391 مليون بات (11.55 مليون دولار)، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية".
وأشار المتحدث باسم الحكومة، فى بيان، إن معظم السياح جاءوا من دول شرق وجنوب آسيا.
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