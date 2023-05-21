الصين تخطط لإطلاق تلسكوب كبير لاستكشاف الكواكب الخارجية

جدة - نرمين السيد - وأشار باحثون من المختبر الرئيسى لعلم الفلك البصرى التابع للمراصد الفلكية الوطنية فى بكين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية اليوم الأحد، إلى أن التلسكوب، الذى يبلغ طوله 6 أمتار، سيطلق عليه اسم "تيانلين" (أو جار فى السماء حسب اللغة الصينية)، وسيكون مخصصا بشكل أساسى للبحث عن الكواكب الشبيهة بالأرض، وخاصة التوائم الأرضية فى المناطق الصالحة للسكن حول النجوم القريبة.

ولفت الباحثون إلى أن المناطق الصالحة للسكن هى "المناطق غير الساخنة جدا" و"غير الباردة جدا" حول النجم؛ حيث يمكن أن توجد المياه السائلة على سطح الكوكب.

وسيتم إطلاق التلسكوب "تيانلين"، إلى مدار هالة نقطة الشمس والأرض L2.

وتعتبر النقطة L2 لنظام الأرض-الشمس مثالية لعلم الفلك لأن المركبة الفضائية ستكون قريبة بما يكفى للتواصل مع الأرض، ويمكنها إبقاء الشمس والأرض والقمر خلف المركبة الفضائية للحصول على الطاقة الشمسية، فضلا عن تلك النقطة ستوفر للتسلكوب رؤية واضحة للفضاء السحيق.

وقال الباحثون إن الهدف الأساسى للبعثة هو البحث عن الأغلفة الجوية للكواكب الخارجية القريبة وتوصيفها، وخاصة الكواكب الشبيهة بالأرض والكواكب الصخرية القريبة حول نجوم G و K، لاستكشاف صلاحيتها للسكن، والبحث عن البصمات الحيوية المحتملة فى غلافها الجوى أو على أسطحها.

والهدف العلمى الثانوى للبعثة هو الحصول على فهم شامل لمختلف أنواع الكواكب وأنظمة الكواكب من حيث مكوناتها، وكيف تتشكل وتتطور، وما الذى يشكل غلافها الجوى من خلال إجراء مسح طيفى متعمق لعينة (أكثر من 100) من الكواكب الصخرية والغازية القريبة على نحو دقيق وسليم.