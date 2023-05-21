مع اقتراب طرحه.. مواصفات هاتف «Honor 90» الجديد

جدة - نرمين السيد - وكشفت الشركة عن موعد طرح هاتفها الجديد "Honor 90" والذى يتوفر فى الأسواق خلال الشهر الجارى. ويأتى الهاتف بشاشة من نوع "OLED" وبقياس يبلغ 6.78 بوصة، بالإضافة إلى دقة عرض 1224 × 2700 بيكسل. ويزود الهاتف بكاميرا أساسية فائقة الدقة وتبلغ 200 ميجابيكسل، ومستشعر من نوع "Samsung ISOCELL HP3" وكاميرا أخرى بدقة 50 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x سعة 8 و12 جيجا بايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجا بايت، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بسعة 5000 مللى أمبير.

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