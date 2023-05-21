رجل يبيع جرتين فى مزاد بـ 50 ألف جنيه إسترلينى

جدة - نرمين السيد - واكتشف الرجل بعدها أن الجرتين يعودان لعهد أسرة تشينج فى القرن الثامن عشر.

ويتم عرض الجرتان للبيع فى مزاد "دار روزبيرى" بـ لندن، حيث يتمتعان نمط دوكاى الصينى الإمبراطورى "اللوتس والأقحوان".

وأشار أحد الخبراء إلى أن الجرتان تم استخدامهما فى عهد أسرة مينج السابقة، وفقا لما جاء فى "سى إن إن".

وأدرك البائع فى المزاد أهمية القطعة الخزفية عندما أجرى بحثا عن نقش "تشيان لونج"، الموجود على ملصق قاعدة إحدى الجرتين.

وتم بيع الجرتان بسعر يبلغ 50 ألف جنيه إسترلينى، وقرر أن يتبرع بجزء من الأرباح للمؤسسات الخيرية.