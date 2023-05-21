بتصميم مريح للأذن.. هواوى تطرح «FreeBuds 5»

جدة - نرمين السيد - وتأتى السماعة بتصميم مريح حيث تحمل منحنياته السلسة للأذن، لذا تقدم تجربة صوتية مميزة لسماع أدق آلات الموسيقى. كما تتميز السماعة بخاصية إلغاء الضوضاء النشطة، بالإضافة إلى الشحن فائق السرعة والتى تمنح مستخدميها 30 ساعة خلال الشحنة الواحدة. ويمكن لسماعات هواوى الجديدة بالاتصال بأكثر من جهاز فى نفس الوقت، كما تتوافق مع أجهزة iOS و Android.

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