الصين تطلق أقمارا صناعية جديدة لعلوم الفضاء

جدة - نرمين السيد - أطلقت الصين بنجاح، اليوم الأحد، أقمارا صناعية جديدة لعلوم الفضاء إلى مدارها من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربى الصين، من بينها أول مشروع أقمار صناعية لماكاو لاستكشاف الفضاء "ماكاو ساينس1".





وذكرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية فى بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء الصينية، أنه تم إطلاق الأقمار الصناعية بواسطة الصاروخ الحامل "لونج مارش-2 سى" من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربى الصين، ودخلت مداراتها المحددة مسبقا بنجاح. وأوضح البيان أن "ماكاو ساينس1 أول" يعد برنامج أقمار صناعية لعلوم الفضاء يطوره البر الرئيسى الصينى و"ماكاو" بشكل مشترك، والمشروع هو أيضا أول قمر صناعى للاستكشافات العلمية يوضع بالقرب من المدار الإستوائى لرصد المجال المغناطيسى للأرض والبيئة الفضائية.

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