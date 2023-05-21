كاميرا مراقبة تسجل مقطع فيديو صادم يُحدث ضجة فى الصين.. ما القصة؟

جدة - نرمين السيد - ورصدت الكاميرا لقطة لاعتداء رجل على طفل، لأنه دفع ابنته الصغيرة، وفقًا لما نشرته صحيفة "نيويورك بوست". وأمسك الأب الطفل وضربه بشدة، ثم ألقاه فى الهواء، قبل أن تتدخل سيدة لإيقاف الرجل الذى برر فعلته بالإشارة إلى طفتله، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية". وانتشر المقطع بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعى فى الصين، حيص طالب الكثيرون بمعاقبة الرجل بسبب تصرفه "العنيف" تجاه الطفل.

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