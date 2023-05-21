نوكيا تطلق هاتفها الذكى Nokia C32 فى أسواق جديدة فى هذا الموعد

وظهرت تفاصيل جديدة حول الهاتف، فمن المتوقع أن يظهر Nokia C32 لأول مرة فى الهند فى 23 مايو الجارى، وهذا يعنى أن السوق الهندية ستشهد قريبًا توفر هاتف ذكى جديد من نوكيا بحسب ما نقله "unlimit-tech" التقنى.
ومن المقرر أن يتم تسعير الجهاز بحوالى 9999 روبية، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا هو السعر التمهيدى أو الحد الأقصى لسعر التجزئة.
وربما يجذب وصول هاتف ذكى من نوكيا ضمن النطاق السعرى 10 آلاف روبية، انتباه مستخدمى نوكيا الحاليين وأولئك الذين يشعرون بالحنين إلى الإصدارات السابق لشركة نوكيا.
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