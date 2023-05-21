ثوران بركان «جبل إنتا» يثير الرعب فى إيطاليا (فيديو)

وقال المعهد الوطنى الإيطالى للجيوفيزياء وعلم البراكين إن الذى يراقب إتنا عن كثب، أن الغطاء السحابى فى يوم ممطر كان يعيق مناظر الثوران، والذى غالبًا ما يقدم عرضًا مذهلًا لحمم البركانية المشتعلة أثناء عدم حدوث البركان.
وأشار المعهد إلى أن الرماد قد سقط على كاتانيا وبلدة واحدة على الأقل على منحدرات جبل إتنا المأهولة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وذكر التليفزيون الإيطالى الحكومى، من كاتانيا أن مطار المدينة سيغلق على الأقل حتى مساء الأحد.
كما أعلن مطار كاتانيا أنه تم تعليق عمليات الطيران مؤقتًا بسبب تساقط الرماد.
وأوضح المعهد أن أجهزة الرصد سجلت أدلة على تصاعد الاهتزازات فى الأيام الأخيرة.
ولفتت وكالة الأنباء الإيطالية "إنسا" إلى أن سكان بلدتى أدرانو وبيانكافيلا تحدثوا عن سماع دوى انفجار صاخب من البركان الأحد.
كانت وكالة الحماية المدنية الوطنية الإيطالية قد أشارت، الخميس فى تحذير إلى أنه فى ضوء زيادة النشاط البركانى، يمكن أن تحدث تغيرات "مفاجئة" فى نشاط إتنا.
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