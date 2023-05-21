قناة الناس.. آراء المواطنين حول كيف يوازن الرجل بين واجباته كزوج وابن؟

جدة - نرمين السيد - نشرت قناة الناس، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو، ضمن برنامج "البيت" المذاع على القناة، اليوم الأحد، يكشف آراء عددا من الناس فى مسألة "كيف يوازن الرجل بين واجباته كزوج وابن؟".





وقال أحد المواطنين، إن الأم أوصانا الله عليها وهذا من وازع دينى، والزوجة تكون المعاملة معها بالود واللين. وأضاف آخر: مع زوجتى أحاول إرضاءها وتوفير كل طلبات البيت، ومع أمى أحاول تلبية كل طلباتها أيضا.

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