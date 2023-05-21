لماذا منعت أبل موظفيها من استخدام ChatGPT؟.. تعرف على السبب

جدة - نرمين السيد - ويشغل الذكاء الاصطناعى جانب من حديث الناس، وكذلك موظفى كبرى الشركات لا يمكنهم التوقف عن استخدام الذكاء الاصطناعى لتسهيل أعمالهم، وكان موظفى سامسونج قاموا بتسريب بيانات سرية 3 مرات عبر استخدام ChatGPT.
وقررت أبل عدم الانتظار حتى تقع فى خطأ مشابه لمنافسها الكورى، وقامت فورًا بحظر موظفيها من استخدام أداة ChatGPT أو Bard أو أى نموذج ذكاء اصطناعى آخر يمكنهم الوصول إليه بما فى ذلك أداة Copilot التابعة لـ "Git" المملوكة لمايكروسوفت والتى تقوم بإنشاء أكواد برمجية بااستخدام نموذج لغوى من OpenAI بحسب ما ذكره موقع "Hardware" التقنى.
وأشار تقرير إلى أن أبل تعمل على نموذجها اللغوى الخاص من الذكاء الاصطناعى التوليدى، وهى خطوة تأخرت فيها كثيرًا، حيث تعتبر الشركة التقنية الوحيدة التى لم تدخل فى سباق الذكاء الاصطناعى حتى الآن.
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