وانتهى فريق من الباحثين الدوليين إلى أن بعض أهم مصادر المياه العذبة فى العالم، امتدادًا من بحر قزوين بين أوروبا وآسيا إلى بحيرة تيتيكاكا فى أمريكا الجنوبية فقدت مياهها بمعدل تراكمى بلغ حوالى 22 جيجا طن سنويًا على مدى ما يقارب الـ 3 عقود.
ويوازى هذا المعدل 17 مثل حجم المياه الموجودة ببحيرة ميد، أكبر الخزانات المائية الطبيعية فى أمريكا.
وأوضح فانج ياو، المتخصص فى علم المياه السطحية بجامعة فيرجينيا قائد فريق البحث الذى أعد الدراسة المنشورة فى دورية "ساينس" العلمية، أن 56% من التراجع فى مياه البحيرات الطبيعية، يرجح غلى الاحتباس الحرارى ولاستهلاك البشرى، لكن تزايد درجات الحرارة له النصيب الأكبر فى ذلك، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
ويعتقد علماء المناخ بشكل عام أن المناطق القاحلة فى العالم ستصبح أكثر جفافًا فى ظل تغير المناخ، وأن تلك المليئة بالمياه ستزداد نسبة المياه فيها.
وخلصت الدراسة إلى فقدان المياه فى المناطق الرطبة، وفى هذا الصدد قائد فريق البحث من أنه ينبغى عدم غض الطرف عن هذا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دراسة تكشف نتائج صادمة: الجفاف يضرب نصف بحيرات العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.