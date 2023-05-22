جدة - نرمين السيد - وإلى الآن، لم يتم إصلاح العطل فى موقع إنستجرام، ولكن الشركة قالت إنه تعمل على إصلاحه، مقدمة الاعتذار إلى المستخدمين.
وأعرب المستخدمون عن قلقهم من تعطيل إنستجرام، متخوفين من استمرار هذه الأزمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. عطل فى إنستجرام يمنع المستخدمين من الوصول إلى حساباتهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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