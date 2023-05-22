عاجل.. عطل فى إنستجرام يمنع المستخدمين من الوصول إلى حساباتهم

جدة - نرمين السيد - وإلى الآن، لم يتم إصلاح العطل فى موقع إنستجرام، ولكن الشركة قالت إنه تعمل على إصلاحه، مقدمة الاعتذار إلى المستخدمين.

وأعرب المستخدمون عن قلقهم من تعطيل إنستجرام، متخوفين من استمرار هذه الأزمة.