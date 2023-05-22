عاجل.. عودة إنستجرام إلى العمل بعد إصلاح العطل

جدة - نرمين السيد - واعتذرت الشركة، عن العطل الذى حدث، مؤكدة أنه كان خارج إرادتها، وتم إصلاحه على الفور.

وكان قد أعرب المستخدمون عن قلقهم من تعطيل إنستجرام، متخوفين من استمرار هذه الأزمة.