دار الإفتاء توضح كيفية الزكاة على أموال وثائق التأمين

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء إنه لا تجب الزكاة فى مال وثائق التأمين إلَّا بعد قبضه، لأنه لا يدخل فى ملكية صاحبه التامة إلا عند قبضه، ولا زكاة على المسلم فيما لا يملك ملكًا تامًّا، وبعد قبض المال يستقبل الْمُزَكِّى به عامًا جديدًا ويُزكِّيه متى بلغ النصاب وتوافرت فيه شروط الزكاة.

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