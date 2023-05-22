جدة - نرمين السيد - وأوضح التقرير، أن الزراعة تبدأ من شهر ديسمبر حتى منصف مارس، علما بأن تكلفة الفدان تتراوح ما بين 40 إلى 50 ألف جنيه.
وأشار أحد المزارعين، إلى أن الكنتالوب أنواعه كثيرة ونزرع منه فى الإسماعيلية 5 أنواع وأشهرم الـ97 لأن هذا النوع إنتاجيته عالية جدا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حكاية الكنتالوب الإسماعيلاوى.. أنواع كثيرة وطعم رائع (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.