حكاية الكنتالوب الإسماعيلاوى.. أنواع كثيرة وطعم رائع (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح التقرير، أن الزراعة تبدأ من شهر ديسمبر حتى منصف مارس، علما بأن تكلفة الفدان تتراوح ما بين 40 إلى 50 ألف جنيه.

وأشار أحد المزارعين، إلى أن الكنتالوب أنواعه كثيرة ونزرع منه فى الإسماعيلية 5 أنواع وأشهرم الـ97 لأن هذا النوع إنتاجيته عالية جدا.