أمريكى يعثر على سحلية عملاقة فى مرحاض منزله

جدة - نرمين السيد - ويعيش الأمريكى جون ريدل فى مدينة هوليوود بولاية فلوريدا الأمريكية، وعند دخوله إلى مرحاض والده وجد سحلية الإجوانا فى المرحاض. واصطادها جون بشبكة يستخدمها لتنظيف حمام السباحة، وبمجرد رؤيتها بدأت تصدر صوتا مخيفا تجاهه، وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل". وبعدها قرر الأمريكى عدم ترك باب منزله مفتوحا مرة أخرى لحمايته من دخول الزواحف أو الحيوانات مرة أخرى. ويذكر أن سحالى الإجوانا العملاقة تدخل فى أنظمة الصرف الصحى وليس من غير المألوف أن ينتهى بها الأمر فى مرحاض المنزل.

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