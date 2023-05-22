بعد تسلقه 17 مرة.. بريطانى يحطم الأرقام القياسية بسبب جبل إفريست

جدة - نرمين السيد - واستطاع كوول من الوصول لقمة الجبل مع شخصان وهما دورجى جيزلن شيربا، مرشد محلي تسلق قمة إيفريست مرات عدة، وريتشارد ووكر، الرئيس التنفيذى لسلسلة متاجر البقالة فى آيسلندا بالمملكة المتحدة، وفقا لموقع "CNN".

وكشف البريطانى كوول عن معاناته التى شهدها أثناء لحظات التسلق، مشيرا إلى أن الظروف المناخية كانت شديدة البرودة عن الصعود للقمة، ونتج عن ذلك أعطال تقنية متكررة لأداة التعقب الاتصالات.

وقال إنهم كانوا يستريحون فى المعسكر قبل أن يعودوا إلى أسفل الجبل، وفقا لـ "سى إن إن".

يذكر أن هناك عدد من الأشخاص النيباليين الذين حطموا الأرقام القياسية فى تسلق جبل إفريست، حيث وصل باسانج ديفا شيربا البالغ من العمر 46 عاما إلى قمة الجبل للمرة 26 وتعادل النتيجة، حيث كان لمواطنه كامى ريتا شيربا أكبر عدد من القمم وتمكن من الصعود للمرة الـ 27.