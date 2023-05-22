جدة - نرمين السيد - وأشار الخبراء إلى أن هناك عدد من المستخدمين يشكون بسبب تفويت الرسائل المهمة نتيجة لتعطل الإشعارات بشكل مفاجئ. وكشف الخبراء عن طريقة حل مشكلة تعطل الإشعارات اللازمة لتوجيه انتباه المستخدمين للرسائل المهمة. ولحل مشكل تعطل الإشعارات فى واتساب لدى الهواتف التى تعمل بنظام أندرويد، يجب: -تنشيط الإعدادات. -الضغط على التطبيقات والإشعاراتت. -اختيار واتساب ثم الإشعارات من خلال قائمة التطبيقات. -تنشيط جميع الإشعارات التى تم إيقافها. بينما لمستخدمى هواتف أيفون يجب: -فتح الإعدادات. -النقر على الإشعارات ثم اختيار "واتساب" من قائمة التطبيقات. -تبيدل بين أزرار "الأصوات" و "الشارة" و "CarPlay" وإيقاف تشغيلها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية حل عطل الإشعارات فى واتساب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.