بتصميم ألماس كريستالى.. مواصفات هاتف «Oppo A1 Vitality»

جدة - نرمين السيد - ويأتى الهاتف بشاشة يبلغ مقاسها 6.56 بوصة وبقياس يبلغ 1612 × 720 بيكسل، مما يؤدى إلى تحسين الرؤية والاستمتاع بتجربة مميزة. ويتميز الهاتف بتصميم الماس كريستالى، مما يوفر مظهرا أنيقا وفاخرا للمستخدمين، بالإضافة إلى ظهوره فى صورة رفيعة وخفيفة الوزن. ويزود الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل ومستشعر عمق 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل. ويقترن هاتف أوبو بـ سعة قصوى تصل إلى 20 جيجابايت مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى رام المدمجة LPDDR4X بالإضافة إلى ذاكرة الوصول العشوائى القابلة للتوسيع 8 جيجابايت. ويستمتع هاتف "Oppo A1 Vitality Edition" ببطارية كبيرة بسعة 50 مللى أمبير، ويأتى بـ 3 ألوان وهى الأزرق والأسود والبنفسجى وبسعر 256 دولارا.

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