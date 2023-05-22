واعتبر بول سمعان، خبير التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى، أن تركيب الصوت باستخدم تقنية الذكاء الاصطناعى إنجاز هائل، فالإنسان فى الوقت الحالى قادر على استخدام برنامج "ChatGPT"، الذى يُحدد نوع الأغنية وإصدار كلماتها ثم ينتقل لبرنامج آخر لوضع اللحن والموسيقى ثم الانتقال لبرنامج وضع الصوت.
ويرى "سمعان"، أن برامج الذكاء الاصطناعى قادرة الآن على تقليد صوت فنان يمكن أن يستخدمه الراغبين فى استخدام تلك البرامج، وأوضح أن هذه التكنولوجيا المتقدمة تسببت فى الكثير من المشكلات، خصوصا فى ظل عدم وجود ضوابط تتحكم فى توثيق الأصوات ونسبها لأصولها.
وذكر أن تركيب الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعى هو المستقبل، لكن هناك معضلات أخلاقية، وأكد أنه رغم التقدم الهائل لكن برامج الصوت الخاصة بالذكاء الاصطناعى يصيبها بعض الإخفاقات والفشل لعدم قدرته على إيصال المعلومات بشكل كامل وصحيح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية- الذكاء الاصطناعى.. هل يهدد صناعة الموسيقى فى العالم؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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