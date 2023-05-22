السعودية: اكتمال التحام مركبة رائدى فضاء المملكة مع محطة الفضاء الدولية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة السعودية للفضاء، اليوم الإثنين اكتمال التحام "مركبة دراجون" التى تحمل على متنها رائدا الفضاء السعوديين "ريانة برناوى" و"على القرنى" مع محطة الفضاء الدولية.





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