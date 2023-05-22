دار الإفتاء توضح ما يجزئ فى الأضحية وأنواعها (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تجزئ الأُضْحِيَّة عن المضحى وعن أهل بيته، والأضحية أنواع:

أولًا: الغنم من الضأن أو الماعز

(هذا النوع تجزئ الواحدة منه عن المضحى وعن أهل بيته فقط).

ثانيًا: الإبل والبقر والجاموس

(هذا النوع تجزئ الواحدة منه عن سبعة أفراد بشرط ألا يقل نصيب الفرد الواحد منهم عن السُبُع، فإذا نوى المضحى الأضحية بهذا السبع، وضحَّى أجزأت عن نفسه وعن أهل بيته جميعًا).

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