جدة - نرمين السيد - قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية فى برنامج "فتواى الناس" على قناة الناس، إن الهدايا التى يقدمها الزوج للزوجة بعد كتب الكتاب وقبل الدخول لا ترد فى حالة الطلاق، فالزوجية مانع من موانع الرجوع فى الهدية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة الناس- هل ترد هدايا الزوج له بعد الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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