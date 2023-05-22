قناة الناس.. أمين الفتوى يحذر من عقوق الوالدين: من الكبائر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - حذر الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عبر برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، من عقوق الوالدين مؤكدًا أنه من الكبائر، حيث قال النبى صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، الإشراك بالله وعقوق الوالدين" وكان متكئًا فجلس، فقال: (ألا وقول الزور وشهادة الزور)".





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