واتساب يتيح تعديل الرسائل فى غضون 15 دقيقة من إرسالها

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "تك كرانش" التقنى أنه يمكن تعديل الرسالة فى غضون 15 دقيقة من إرسالها، وذلك عن طريق الضغط المستمر على الرسالة، ثم النقر فوق خيار "التعديل"، وبهذا يستطيع المستخدم تعديل المحتوى.
وتحتوى الرسائل المُرسلة بالفعل على علامة "محرر" بجوار الطابع الزمنى لتمييزها، ومع ذلك لن يحتفظ التطبيق بأى سجل لعمليات التصحيح، ولن يتمكن المستخدمون الآخرون من الاطلاع على نسخ الرسالة قبل تعديلها.
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كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.