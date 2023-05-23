قناة الناس.. على جمعة يوضح حكم الشرع فى «المأذون الإلكترونى» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفتى الديار المصرية السابق، فى برنامج "مع الناس" على قناة الناس، إن هناك فرق بين إنشاء عقد الزواج وتوثيقه.





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