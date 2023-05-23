الإفتاء توضح حكم الشرع فى الاحتكار والتضليل فى أسعار السلع

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء إن التجار الذين يحتكرون السلع أو يبيعونها بأكثر من السعر العادل لها مُستغِلِّين الأحوال الاقتصادية وتذبذبها آثمون شرعًا، وينبغى للمستهلكين ألا يعينوهم على ذلك، فلا يشترى المستهلك إلا ما يحتاج إليه.

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