لحظة ثوران بركان بوبوكاتيبيتل فى المكسيك (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكانت قناة "القاهرة الإخبارية"، قد ذكرت فى نبأ لها، مقتل 10 أشخاص فى هجوم على مشاركين فى سباق للسيارات بالمكسيك.

وبحسب القناة الإخبارية، فإن الحادث جاء؛ نتيجة إطلاق نار على مجموعة من السائقين الهواة لسباقات السيارات فى بلدة إنسينادا بشمال المكسيك بالقرب من الحدود الأمريكية. وأضافت أن سائقى السيارات كانوا يشاركون فى سباق ومتوقفين على جانب طريق سريع عندما نزلت مجموعة من المسلحين من شاحنة صغيرة وفتحت النار باتجاههم. فيما قالت سلطات إنسينادا فى بيان إن الهجوم أدى إلى سقوط 9 جرحى و10 قتلى.

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