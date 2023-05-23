جدة - نرمين السيد - رفعت الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك" دعوى قضائية فيدرالية ضد ولاية مونتانا الأمريكية, وذلك ردا على قانون الولاية الذى تم إقراره مؤخرا والذى يحظر خدمة فيديو "تيك توك" داخلها.





وذكرت شبكة "سى إن بى سي" الإخبارية الأمريكية الإثنين أن محاميى الشركة الأم للتطبيق قد أكدوا على أن الدعوى المرفوعة أمام محكمة مقاطعة مونتانا بالولايات المتحدة تهدف إلى "منع ولاية مونتانا من حظر تيك توك بشكل غير قانوني". وقال المحامون "حظر مونتانا يحد من حرية التعبير فى انتهاك للتعديل الأول, وينتهك دستور الولايات المتحدة فى نواح أخرى متعددة, كما يمنعه القانون الفيدرالي". وفى الأسبوع الماضي, أصبحت مونتانا أول ولاية أمريكية تحظر "تيك توك" بسبب مزاعم بأن الحكومة الصينية يمكنها استخدام التطبيق فى عمليات جمع المعلومات الاستخبارية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة تيك توك تقاضى ولاية أمريكية لحظرها استخدام التطبيق داخلها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.