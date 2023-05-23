تمساح يهاجم سيدة وطفلتها أثناء غسل الملابس فى النهر

جدة - نرمين السيد - وتعتاد الأم التى تدعى "رامينتين" والبالغة من العمر 38 عاما على غسل ملابسها فى نهر مارباو فى شمال لابوهان باتو ريجنسى لابورا بإندونيسيا، وتفاجئت بـ تمساح ضخم أثناء لحظات الهجوم عليهن حيث كانت طفلتها ذات 9 سنوات تلعب فى الماء. وأثناء انشغال الأم بالأعمال المنزلية، سمعت صراخ الطفلة بعد إمساك تمساح ضخم بساقها، وفقا لما جاء فى "ديلى إكسبريس" البريطانية. وتمكن التمساح من جر الطفلة حوالى 10 أمتار فى النهار، وكانت الأم تحارب بشجاعة لإنقاذها وبدأت تصرخ لتطلب مساعدة وكان الأمر ينتهى بمأساة لو لم يأت أشخاص آخرون لمساعدتهم. وقام التمساح بغرز أسنانه فى ساقها، ولكن تم سحب رامينتين وطفلتها من الماء وهرعوا إلى مركز طبى. كما نجح القرويين فى القبض على التسماح الذى يبلغ طوله 13 قدما ووزنه 441 رطلا.

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