بسعر مناسب.. سامسونج تطرح هاتفها «Galaxy A14»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف سامسونج الجديد بشاشة من نوع "PLS LCD" وبقياس يبلغ 6.6 بوصة وبدقة 1080 × 2408 بيكسل. ويزود الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرا ultrawide بدقة 5 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل. ويضم الهاتف بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير فى الساعة وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 15 وات. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت. ويطرح الهاتف فى الأسواق بألوان عدة وهى الأسود والفضى والأخضر الفاتح، وبسعر 13999 روبية هندية أى حوالى 5180 جنيها مصريا.

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