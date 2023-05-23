قناة الناس.. على جمعة يوضح حكم تجسيد الأنبياء (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفتى الجمهورية السابق، أن الأزهر وافق على تمثيل الشخصيات الدينية، عدا الأنبياء والعشرة المبشرين لا، وذلك لأن النبى يوحى إليه، أما الممثل الذى يصور الشخصية لا يوحى إليه، مردفا: "حركات الممثل تنطبع فى ذهن المتلقى مخالفة للواقع".





وأضاف جمعة خلال لقائه ببرنامج "مع الناس" المذاع على قناة الناس: "إلى الآن أول ما يذكر صلاح الدين يفتكروا أحمد مظهر، صلاح الدين هو أحمد مظهر، ولما نأتى عند النبى صلى الله عليه وسلم مينفعش يتم تجسيده، لأن القداسة يجب أن تبقى كما هى".

وانطلقت قناة الناس فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطى جميع مجالات الحياة.

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