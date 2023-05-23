ورفع المدعون دعوى قضائية على شركة مايكروسوفت فى محكمة اتحادية بولاية كاليفورنيا فى ديسمبر، لإلغاء الصفقة التى وصفوها بأنها ضارة بالمنافسة، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية".
وقالت القاضية جاكلين سكوت كورلى فى محكمة سان فرانسيسكو الاتحادية فى حكم صدر فى وقت متأخر من مساء الجمعة، إن مستخدمى ألعاب الفيديو لم يبينوا أنهم سيتعرضون "لضرر لا يمكن إصلاحه" إذا سُمح باستمرار عملية الاستحواذ.
وتؤكد مايكروسوفت ومحاموها أن الاستحواذ سيعود بالنفع على المستهلكين.
ورفضت كورلى ادعاءات مستخدمى ألعاب الفيديو بأن مايكروسوفت ستحد من توافر اللعبة، وقالت إنه لا يوجد دليل على أن الشركة قد توقف عمل الإصدارات الحالية من "كول أوف ديوتى" بعد الاستحواذ المزمع.
وكتبت كورلى "فى اليوم التالى للاستحواذ يمكنهم اللعب بنفس الطريقة التى كانوا يلعبون بها مع أصدقائهم قبل الاستحواذ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فشل مستخدمى «كول أوف ديوتى» فى عرقلة صفقة استحواذ لمايكروسوفت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.