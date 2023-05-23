فشل مستخدمى «كول أوف ديوتى» فى عرقلة صفقة استحواذ لمايكروسوفت

جدة - نرمين السيد - تفادت شركة مايكروسوفت عقبة قانونية محتملة أمام إبرام صفقتها التى تبلغ قيمتها 69 مليار دولار للاستحواذ على شركة ألعاب الفيديو أكتيفيجن بليزارد، مبتكرة لعبة (كول أوف ديوتى)، عندما رفضت قاضية أمريكية يوم الجمعة، دعوى خاصة رفعها مستخدمو الألعاب لمنع عملية الاستحواذ بشكل مبدئى.





ورفع المدعون دعوى قضائية على شركة مايكروسوفت فى محكمة اتحادية بولاية كاليفورنيا فى ديسمبر، لإلغاء الصفقة التى وصفوها بأنها ضارة بالمنافسة، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية".

وقالت القاضية جاكلين سكوت كورلى فى محكمة سان فرانسيسكو الاتحادية فى حكم صدر فى وقت متأخر من مساء الجمعة، إن مستخدمى ألعاب الفيديو لم يبينوا أنهم سيتعرضون "لضرر لا يمكن إصلاحه" إذا سُمح باستمرار عملية الاستحواذ.

وتؤكد مايكروسوفت ومحاموها أن الاستحواذ سيعود بالنفع على المستهلكين.

ورفضت كورلى ادعاءات مستخدمى ألعاب الفيديو بأن مايكروسوفت ستحد من توافر اللعبة، وقالت إنه لا يوجد دليل على أن الشركة قد توقف عمل الإصدارات الحالية من "كول أوف ديوتى" بعد الاستحواذ المزمع.

وكتبت كورلى "فى اليوم التالى للاستحواذ يمكنهم اللعب بنفس الطريقة التى كانوا يلعبون بها مع أصدقائهم قبل الاستحواذ".