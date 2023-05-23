جدة - نرمين السيد - وتنتظر كل فتاة للاحتفال بحفل زفافها فى أجواء من المحبة والمودة بين الأقارب والأصدقاء، لذا قررت تلك الفتاة قرار غريب لعدم إهدار المال فى حفل زفافها. وأشارت العروس إلى رغبتها فى رفع دعوى قضائية ضد ضيوف حفل الزفاف الذين لم يحضروا الحفل. ولجأت الفتاة إلى تلك الفكرة لتجنب إهدار المال فى حفل زفافها، معلقة: "أحب عائلتى كثيرا لكنهم فى بعض الأحيان غير ملتزمين". وخططت لإضافة فقرة فى الدعوة لتكشف أنهم إذا قاموا بالرد ولم يأتوا "أحضرهم إلى المحكمة مقابل تكلفة حصتهم من الطعام والخدمات التى دفعت مقابلها".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروس تقاضى الضيوف فى حالة عدم حضور حفل الزفاف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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