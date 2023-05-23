الملكة رانيا تحتفل بـ حناء ابنها: فرحتنا ما بتكمل بدون أهلنا (صور)

جدة - نرمين السيد - وكشفت الملكة رانيا عن سعادتها وعلقت على الصور قائلة: "اليوم بنفرح بأحلى رجوة، وفرحتنا ما بتكمل بدون أهلنا ..# نفرح بالحسين".

واحتفلت الملكة رانيا مساء أمس الإثنين، بحفل حناء ابنها الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ولى عهد الأردن، فى أجواء ممزوجة بالتراث العربى والحجازى وزغاريد شعبية.

وشارك فى الحضور عدد من أميرات العائلة الملكية حيث حضرن من مختلف محافظات الأردن.

ومن المقرر الاحتفال بزواج ولى عهد المملكة الأمير الحسين بن عبدالله على الآنسة رجوة آل سيف فى الأول من يونيو.

يذكر أنه فى مارس الماضى احتفل الديوان الملكى الهاشمى الأردنى بعقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله الثانى على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، يوم الأحد المقبل 19 شعبان عام 1444 هجرى، 12 مارس.