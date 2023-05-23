قناة الناس.. خطورة عقوق الوالدين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن عقوق الوالدين يعتبر من الكبائر، ويأتى بعد الشرك بالله مباشرة، كما أخبر النبى محمد صلى الله عليه وسلم فى حديثه الشريف: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، ألا وقول الزور".





ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس إلى أن القرآن الكريم أيضا أوضح قيمة بر الوالدين فى قوله تعالى: "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا". وأشار وسام إلى أن العقوق قرين الشرك، فهما قرينان فى الكبائر وإيمان الإنسان، والتوبة من هذه الكبيرة تكون بالاعتذار لهما واستغفار الله وطلب مغفرته، ومن توفى والديه عليه بزيارة قبرهما أو أحدهما، فالنبى صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من زار كل جمعة قبر والديه أو أحدهما غفر له.

وانطلقت قناة الناس فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطى جميع مجالات الحياة.

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