كيفية تحويل نقاط ضعفك إلى قوة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال هشام رامى :"إن الله سبحانه وتعالى خلقنا من المزايا والعيوب، وأعطانا المهارة والقدرة على تجاوزها أيضًا، بمعنى أن ننميها ونقويها لكى لا تكون نقطة ضعف فى حياتنا، وتصبح مركزا للقوة".

وأضاف أستاذ الطب النفسى خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أولى هذه الخطوات للتغلب على الضعف هى الاعتراف بأن هناك مشكلة، وبعد التعرف إليها نقرر هل يمكن أن نقويها مع التدريب أم لا، موضحا أن العلم أثبت أن الإنسان يستطيع خلق مهارات جديدة، وتقوية الأخرى التى تتسم بالضعف.

وأوضح رامى، أن تنمية هذه المهارات تعتمد على تمرينات سلوكية، ويمكن أن نلجأ لمتخصص فيها، إذا لم نكن قادرين على فعلها بأنفسنا، وبعد تقويتها نستطيع استخدامها فى حياتنا، منوها بأن هناك أشخاص ليس لديهم قدرة على التحكم فى الانفعالات، التى يمكن أن تفقدهم وظائفهم، أو علاقاتهم بالآخرين، ويمكنهم تطبيق الخطوات السابقة للتحكم فى شعورهم.