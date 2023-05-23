قناة الناس.. حكم الشرع فى إضاعة الوقت على السوشيال ميديا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ولفت عضو هيئة كبار العلماء إلى أن هناك بعد أخلاقى لفكرة الذكاء الاصطناعى ليس فى ذاته، وإنما فى استعماله.

وقال عضو هيئة كبار العلماء، ومفتى مصر السابق، خلال حلقة برنامج "مع الناس" المذاع على قناة الناس: "تعميق الذكاء الاصطناعى وإنشاءه ليس فيه مشكلة، لكن البعد الأخلاقى أو الحرمانية هنا، تكون فى طريقة استعماله، وفيما يتم استخدامه، فالأمور بمقاصدها، ويختلف من المؤسسات والأفراد، فبيع البيانات هنا يختلف، إذا كان للتجسس أو البحث العلمى".

واستكمل: "تحريك صور الموتى وكأنهم أحياء وأيضا عمل صورة لبقرة بنى إسرائيل هذا نوع من اللغو، وهذا موجود من زمان، ونوع من أنواع الخيال".

وأكد أن من أهم أسرار الحماية من مخاطر الذكاء الاصطناعى هو التواصل بين الأسرة كما كان فى السابق، مشيرا إلى أن التواصل مهم جدا لترابط الأسرة وحماية عناصرها من كل المخاطر الاجتماعية والتكنولوجية الحديثة، ومن أهم الطرق لحماية هى اجتماع أفراد الأسرة على مائدة الطعام وتبادل الحديث عن أحوال كل فرد فيها.



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