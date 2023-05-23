لمنافسة أبل.. شاومى تطرح ساعتها الذكية «Redmi Watch 3 Lite»

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى مزايا ساعتها الجديد "Redmi Watch 3 Lite"، حيث تأتى بشاشة من نوع "AMOLED" وبقياس يبلغ 1.83 بوصة.
وتتمكن الساعة من دعم مكالمات البلوتوث ومراقبة الأكسجين بالدم على مدار أيام الأسبوع، بالإضافة إلى مراقبة معدل ضربات القلب، كما أنها تزود بأكثر من 100 وضع رياضى.
وتتميز الساعة بأنها مقاومة الماء، كما تدعم 5ATM و WeChat و Alipay دون اتصال بالإنترنت.
وتتمتع البطارية بعمرها الطويل، حيث من الممكن أن تعمل لمدة تصل إلى 12 يوما، ولكن فى حالة استخدامها بكثرة يستمر عملها حتى 8 أيام.
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