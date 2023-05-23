رموز الطيور عند الفراعنة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - دائما ما تلفت الرموز المدونة على جدران المعابد، والنقوش أيضا، أنظار الزوار سواء من خارج مصر أو داخلها، ويقف البعض أمامها متعجبا من مدى التقدم الذى وصل إليه المصريين القدماء، ويظل يبحث عن معانى تلك الرموز والتى أغلبها من الطيور.





ويرصد الإنفوجراف التالى، بعض الطيور ورموزها عند المصريين القدماء، بحسب خبراء فى علم المصريات. ويعتبر "الصقر" من أقدس الطيور عند المصريين، ويعتبر أالطائر الوحيد الذى ليست له جفون، ويرمز للإله حورس بالصقر. أما بالنسبة للبومة فكانت ذات أهمية فى الديانة المصرية القديمة، وكانوا يرمزون لها بحرف "الميم"، وجاءت النقوش الفرعونية على جدران المعابد، وأظهرت مكانتها فى عهد "رمسيس الثانى" والذى كان يعتبرها طائره المفضل. طائر الهدهد أيضا كان له مكانة كبيرة عند المصريين القدماء، وجاء فى الهيروغليفية بمعنى الطائر المتوج أو صاحب التاج وذلك لرفعة شأنه.

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