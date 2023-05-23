بحثا عن راحته.. كلب يستخدم المترو يوميا للوصول إلى وجهته بالهند

جدة - نرمين السيد - وجاء الفيديو الكلب وهو راكبا فى المترو المحلى بـ مومباى الهندية لأجل التنقل بسهولة ودون تكلفة.
ويعتاد الأفراد فى مومباى على استعمال المترو لأجل الوصول إلى وجهتهم بسهولة وبسرعة، وتفاجئوا من مقابلة أحد الكلاب أثناء ركوبه للمترو للتحرك بسهولة.
ويعتاد الكلب يوميا على الجلوس بجانب الباب بسلام، دون إزعاج أى شخص على متن المترو حتى يصل إلى وجهته.
وبدأ الركاب يبتسمون له كما سخروا من تصرفه ووصفوه بالكسل، وبحثه عن سبل الراحة.
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