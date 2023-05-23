القاهرة الإخبارية: «ميتا» ستلغى 10 آلاف وظيفة الشهرين المقبلين (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن الشركة ستلغى 10 آلاف وظيفة خلال الشهرين المقبلين، لافتة إلى أنها ستسرح 6 آلاف موظف الأسبوع المقبل.
وأشارت القاهرة الإخبارية إلى أن 5 آلاف وظيفة مفتوحة سيغلق التوظيف فيه، مضيفة أن حد الإنفاق السنوى المتوقع بعد جولة التسريحات الجديدة 3 مليارات دولار.
وأكدت قناة القاهرة الإخبارية أن 11 ألف وظيفة فى ميتا ألغيت فى نوفمبر 2022، وأنه كان هناك 86 ألف موظف يعملون فى الشركة بنهاية 2022.
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